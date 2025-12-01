Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Выдано первое разрешение на строительство в рамках реновации «тихого» Компроса: ЖК будет называться «Юность»

В Перми в рамках комплексного развития территории «тихого» Компроса выдано первое разрешение на строительство жилого комплекса. В контуре улиц Солдатова, Емельяна Ярославского и Лодыгина возведут ЖК «Юность».

Пресс-служба министерства имущества Пермского края
Проект включает два здания: башню и секционный дом. В пресс-службе минимущества Пермского края рассказали, что они спроектированные так, чтобы вместе с уже существующими на этих улицах строениями создают единый городской квартал.

Общественные пространства у жилого комплекса собираются обустроить: входную площадь окружат зелеными насаждениями и украсят арт-объектом, который будет отражать особенность района. Будет и вторая площадь с амфитеатром и водным объектом, а во дворе жилого комплекса разместят несколько игровых площадок для разных возрастных групп, зонами тихого отдыха и спортивной площадкой.

Напомним, реновацией «тихого» Компроса занимается девелопер, входящий в холдинг «Брусника». Компания выиграла торги на право реновации территории, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Застройщик должен будет также расселить пять аварийных домов на территории, отданной под реновацию. По словам представителей компании, на сегодня процесс расселения достиг более 70%.

Информационный обзор редакции.

