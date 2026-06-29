Черновые работы в будущей гостинице на месте ВКИУ готовы на 70 процентов

На стройплощадке, где возводят новую четырехзвездочную гостиницу на месте ВКИУ, сейчас идут внутренние работы. Здесь каждый день трудится более 150 человек.
Черновая отделка будущей гостиницы готова на 70%. Сейчас рабочие занимаются монтажом внутренних перегородок номерного фонда, вентиляцией, электроснабжением, слаботочными системами, системами водоснабжения и водоотведения.
Уже готовы кровля, оконные блоки и витражи. Завершилась установка лифтов, а также закончены работы по технологическому присоединению к инженерным сетям связи, электроснабжения и теплоснабжения.
По данным пресс-службы министерства туризма, новая гостиница на месте ВКИУ сможет принять первых гостей до конца 2026 года. В ней будут 198 номеров, ресторан, конференц-зоны, фитнес-центра, управлять объектом будет сеть AZIMUT Hotels.
Информационный обзор редакции.
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