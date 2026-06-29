Черновые работы в будущей гостинице на месте ВКИУ готовы на 70 процентов

Черновая отделка будущей гостиницы готова на 70%. Сейчас рабочие занимаются монтажом внутренних перегородок номерного фонда, вентиляцией, электроснабжением, слаботочными системами, системами водоснабжения и водоотведения.

Уже готовы кровля, оконные блоки и витражи. Завершилась установка лифтов, а также закончены работы по технологическому присоединению к инженерным сетям связи, электроснабжения и теплоснабжения.

По данным пресс-службы министерства туризма, новая гостиница на месте ВКИУ сможет принять первых гостей до конца 2026 года. В ней будут 198 номеров, ресторан, конференц-зоны, фитнес-центра, управлять объектом будет сеть AZIMUT Hotels.

Информационный обзор редакции.