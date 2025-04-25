Показываем дизайн-проект ресторана «TÖB», который планируют открыть в отеле на месте «Телты»

Появился дизайн-проект будущего ресторана коми-пермяцкой кухни «TÖB», который разместится в отеле Hampton by Hilton на улице Окулова. Заведение уже есть на картах 2ГИС: указано, что оно скоро откроется.
Рендерами и историей создания в своих социальных сетях поделилась Studia 54. «Мы вплели в интерьер множество символов: массивные барные столы напоминают осколки горных пород, световая инсталляция под потолком ловит дыхание ветра, а узоры в отделке скрывают древние орнаменты, несущие в себе культуру региона», — описывают дизайнеры свою работу.
Фасады гардеробной зоны ресторана предлагают украсить гипсовыми барельефами, вдохновленными Пермским звериным стилем. Для этого дизайнеры посещали Чердынский музей, изучали артефакты и фигуры. Из других интересных деталей — скульптуры на постаментах, отсылающие к древним образам, и мозаичная река Кама, которая «протекает» через весь ресторан.
Известно, что в новом ресторане «TÖB» намерены сделать зону открытой кухни. Она будет оформлена росписью с этническими мотивами, а на стене за барной стойкой — рисунок контрастной сосновой ветви.
Недавно мы показывали, как должен выглядеть гриль-ресторан Stoke в новом отеле Radisson.
Информационный обзор редакции.
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