Показываем дизайн-проект ресторана «TÖB», который планируют открыть в отеле на месте «Телты»

Фасады гардеробной зоны ресторана предлагают украсить гипсовыми барельефами, вдохновленными Пермским звериным стилем. Для этого дизайнеры посещали Чердынский музей, изучали артефакты и фигуры. Из других интересных деталей — скульптуры на постаментах, отсылающие к древним образам, и мозаичная река Кама, которая «протекает» через весь ресторан.

Известно, что в новом ресторане «TÖB» намерены сделать зону открытой кухни. Она будет оформлена росписью с этническими мотивами, а на стене за барной стойкой — рисунок контрастной сосновой ветви.

Недавно мы показывали, как должен выглядеть гриль-ресторан Stoke в новом отеле Radisson.

Информационный обзор редакции.