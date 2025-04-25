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Показываем дизайн-проект ресторана «TÖB», который планируют открыть в отеле на месте «Телты»

Появился дизайн-проект будущего ресторана коми-пермяцкой кухни «TÖB», который разместится в отеле Hampton by Hilton на улице Окулова. Заведение уже есть на картах 2ГИС: указано, что оно скоро откроется.

Studia 54
Studia 54
Studia 54

Рендерами и историей создания в своих социальных сетях поделилась Studia 54. «Мы вплели в интерьер множество символов: массивные барные столы напоминают осколки горных пород, световая инсталляция под потолком ловит дыхание ветра, а узоры в отделке скрывают древние орнаменты, несущие в себе культуру региона», — описывают дизайнеры свою работу.

Studia 54
Studia 54
Studia 54
Studia 54

Фасады гардеробной зоны ресторана предлагают украсить гипсовыми барельефами, вдохновленными Пермским звериным стилем. Для этого дизайнеры посещали Чердынский музей, изучали артефакты и фигуры. Из других интересных деталей — скульптуры на постаментах, отсылающие к древним образам, и мозаичная река Кама, которая «протекает» через весь ресторан.

Известно, что в новом ресторане «TÖB» намерены сделать зону открытой кухни. Она будет оформлена росписью с этническими мотивами, а на стене за барной стойкой — рисунок контрастной сосновой ветви. 

Недавно мы показывали, как должен выглядеть гриль-ресторан Stoke в новом отеле Radisson.

Информационный обзор редакции. 

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