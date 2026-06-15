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Урбанистика

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Открытые бассейны, благоустроенная набережная и парк «Камская чудь»: известны подробности аквакомплекса в Камской долине

Стали известны концепции двух развлекательных аквакомплексов в Перми и в Усть-Качке. Они были представлены на градостроительном совете: подробностями поделилась главный архитектор Пермского края Елена Ермолина в социальных сетях.

Елена Ермолина/ВКонтакте
Елена Ермолина/ВКонтакте
Елена Ермолина/ВКонтакте
Елена Ермолина/ВКонтакте

Курортный кластер The Therme собирается построить в Камской долине группа компаний Baden family. Он будет включать в себя всесезонный акватермальный комплекс, открытые бассейны и апарт-отели, а также городской тематический парк «Камская чудь», вдохновленный Пермским звериным стилем. В последнем появятся фестивальная площадка, спортивные зоны, детские пространства, эко-парк, прогулочные тропы, благоустроенная набережная и обновленная пирсовая зона. Новый аквтермальный комплекс будет занимать порядка 35,2 га, а в высоту достигнет до десяти этажей.

Новый пятиэтажный аквакомплекс в Усть-Качке будет рассчитан на 1200 посетителей. Архитектурный образ здания будет вдохновлен космической тематикой: это будет прослеживаться в формах фасадов, напоминающих орбитальные станции и космические корабли.

Информационный обзор редакции.

 

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