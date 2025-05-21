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Урбанистика

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Стали известны детали проекта термального комплекса в районе городского пляжа

Инвестиционному проекту термального комплекса на городском пляже в Перми присвоили статус приоритетного. Речь о центре, который собиралась строить компания, связанная с екатеринбургским «Баден-Баденом».

Баден-Баден термы Уктус

Инвестор обнародовал детали проекта нового термального комплекса в Перми. Его намерены строить в микрорайоне Камская долина в районе городского пляжа на участке площадью 33,8 га. В состав комплекса войдут пляжная зона, спортплощадки, пункты общепита, термальный комплекс, апарт-отели и глэмпинг, сообщает «Коммерсант».

Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн рублей. Закончить строительство термального комплекса в районе городского пляжа собираются в 2030 году.

Недавно мы рассказывали о другом проекте: это водный комплекс на берегу реки Мулянка.

Информационный обзор редакции.

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