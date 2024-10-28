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Урбанистика

В Усть-Качке планируют построить круглогодичный аквапарк

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В селе Усть-Качка планируют построить круглогодичный акватермальный комплекс. Его общая площадь составит не меньше 10 тыс. м2. В нем будут горки с бассейнами, сауны, гидромассаж, детские зоны, комнаты релаксации и фудкорт.

Как сообщает «Новый компаньон», на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту круглогодичного аквапарка в Пермском крае присвоили статус приоритетного.

Построить комплекс планируют до конца третьего квартала 2027 года. Объем инвестиций в проект оценили в 1,5 млрд рублей.

Информационный обзор редакции.

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