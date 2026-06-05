Завершается капитальный ремонт в УДС «Молот»: показываем, что уже готово

Металлоконструкция здания прошла огнезащиту, на цокольном этаже были выполнены перепланировки. Сейчас строители занимаются отделкой раздевалок, тренерских, санузлов и душевых.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта рассказали, что УДС «Молот» войдет в спортивный кластер «Территория спорта», который включает многофункциональный спортивный комплекс и легкоатлетический стадион с футбольным полем. Одно место станет пространством для больше 20 видов спорта от шахмат до плавания. Уже началась подготовка земельного участка на месте будущего спортивного объекта.

Информационный обзор редакции.