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Урбанистика

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Завершается капитальный ремонт в УДС «Молот»: показываем, что уже готово

В УДС «Молот» подходит к концу капитальный ремонт внутренних помещений. Работы начались в 2025 году, а за несколько лет до них в крупнейшем спортивном объекте обновляли арену и входную группу.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Металлоконструкция здания прошла огнезащиту, на цокольном этаже были выполнены перепланировки. Сейчас строители занимаются отделкой раздевалок, тренерских, санузлов и душевых.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта рассказали, что УДС «Молот» войдет в спортивный кластер «Территория спорта», который включает многофункциональный спортивный комплекс и легкоатлетический стадион с футбольным полем. Одно место станет пространством для больше 20 видов спорта от шахмат до плавания. Уже началась подготовка земельного участка на месте будущего спортивного объекта.

Информационный обзор редакции.

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