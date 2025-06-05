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Урбанистика

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Начался еще один этап капитального ремонта УДС «Молот»

В универсальном дворце спорта «Молот» в Перми начался очередной этап капитального ремонта. Крупнейший спортивный комплекс региона обновляют впервые спустя почти 30 лет, в 2023 году ремонтировали внешний вид.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в «Молоте» собираются обновить общественные пространства и арену. В числе работ: замена покрытия трибун, ограждений между секторами и инженерных коммуникаций, укладка нового резинового покрытия в зоне прохода хоккейных команд. Также во дворце спорта устроят противодымную вентиляцию, а металлоконструкции покроют огнезащитой.

Ледовое поле в УДС «Молот» пока не работает в рамках сезонных работ по его обслуживанию.

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