Начался еще один этап капитального ремонта УДС «Молот»

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в «Молоте» собираются обновить общественные пространства и арену. В числе работ: замена покрытия трибун, ограждений между секторами и инженерных коммуникаций, укладка нового резинового покрытия в зоне прохода хоккейных команд. Также во дворце спорта устроят противодымную вентиляцию, а металлоконструкции покроют огнезащитой.

Ледовое поле в УДС «Молот» пока не работает в рамках сезонных работ по его обслуживанию.