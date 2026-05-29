Для создания сквера у набережной Мотовилихинских заводов готовят проектную документацию

В ближайшие годы в Перми появятся новые скверы. В 2026 году должны завершиться проектные работы по нескольким новым местам для отдыха.

По словам главы Перми Эдуарда Махонина, сейчас в работе скверы у Мотовилихинского пруда, у набережной Мотовилихинских заводов, а также по улицам Пермская, Байкальская, Трясолобова, а также бульвар по улице Запорожской. В этом году по части из них собираются начать строительно-монтажные работы.

В 2026 году в Перми должны открыть новый Александровский сквер, который появится на месте бывшей инфекционной больницы. Масштабные работы должны завершиться осенью.

Также в планах на 2026 год работы по благоустройству других мест отдыха, в их числе обновление экотропы «Тропа лесоводов», обновление детской площадки «Тропинка открытий», ремонт 12 мест отдыха и разработка проектов для обновления 12 экотроп.

