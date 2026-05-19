Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В районе Красных казарм появится новая улица

В Перми собираются создать новую улицу. Она будет расположена в Свердловском районе, между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

В совет по топонимике поступило предложение назвать новую улицу в честь академика Анциферова. Владимир Никитович — доктор технических наук, профессор, ученый-материаловед. Он основал Научный центр порошкового материаловедения Пермского государственного технического университета, был заведующим кафедры «Порошковое материаловедение» ПГТУ.

Ранее мы рассказывали, что в новом городском квартале «Камаполис» появятся улицы, названные в честь выдающихся ученых: Александра Теплоухова, Николая Серебренникова, Виктора Живописцева, Георгия Максимовича.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: