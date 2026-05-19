В районе Красных казарм появится новая улица

В совет по топонимике поступило предложение назвать новую улицу в честь академика Анциферова. Владимир Никитович — доктор технических наук, профессор, ученый-материаловед. Он основал Научный центр порошкового материаловедения Пермского государственного технического университета, был заведующим кафедры «Порошковое материаловедение» ПГТУ.

Ранее мы рассказывали, что в новом городском квартале «Камаполис» появятся улицы, названные в честь выдающихся ученых: Александра Теплоухова, Николая Серебренникова, Виктора Живописцева, Георгия Максимовича.