В Перми появится улица в честь собирателя основных коллекций галереи Николая Серебренникова

В Перми появятся новые улицы, названные в честь выдающихся ученых. Они будут находиться в строящемся городском квартале «Камаполис».

Пресс-служба администрации Перми

Теперь в Дзержинском районе есть улицы Александра Теплоухова (основоположника русского лесоводства), Николая Серебренникова (собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи), Виктора Живописцева (доктора химических наук), Георгия Максимовича (создателя Института карстоведения и спелеологии Георгия Максимовича).

Также в Перми переименуют улицы Сухобруса и Лесозаводской, они будут носить названия в честь Петра Чудинова (палеогерпетолога, доктора биологических наук) и Павла Преображенского (открывателя пермской нефти).

Информационный обзор редакции.

