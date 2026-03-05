В Перми появится улица в честь собирателя основных коллекций галереи Николая Серебренникова

Теперь в Дзержинском районе есть улицы Александра Теплоухова (основоположника русского лесоводства), Николая Серебренникова (собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи), Виктора Живописцева (доктора химических наук), Георгия Максимовича (создателя Института карстоведения и спелеологии Георгия Максимовича).

Также в Перми переименуют улицы Сухобруса и Лесозаводской, они будут носить названия в честь Петра Чудинова (палеогерпетолога, доктора биологических наук) и Павла Преображенского (открывателя пермской нефти).

