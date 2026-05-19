Многофункциональная спортивная арена на ДКЖ готова почти на треть

В микрорайоне ДКЖ в Перми продолжается строительство многофункциональной спортивной арены. Работы должны завершить во второй половине 2027 года: спортивный объект сможет вмещать около 10 тысяч зрителей и принимать соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, керлингу, художественной гимнастике и другим видам спорта на международном уровне.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
По данным директора ООО «Пермь-Арена» Алексея Дорошенко, многофункциональная спортивная арена готова на 30%. Каждый день на строительной площадке трудятся около 500 рабочих, в ближайшее время их численность увеличат.

Монолитные работы по конструктиву и трибунам основной арены почти завершены. Внутри проводят инженерные системы, возводят стены и перегородки. На «Пермь-Арене» установили 20 из 45 большепролетных ферм конструкции кровли: все должны быть смонтированы до конца августа. Параллельно рабочие займутся устройством кровли и продолжат строительство малой тренировочной арены, рассчитанной на 500 зрителей.

Напомним, «Пермь-Арена» будет состоять из пяти наземных и одного цокольного этажей, в ней будет две ледовые арены: основная и тренировочная, а также раздевалки для команд и судей, тренажерные залы, помещения для СМИ, VIP-ложи, медицинские пункты, фудкорты на всех уровнях. На многофункциональной арене смогут принимать соревнования международного уровня.

