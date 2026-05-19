В минстрое показали, как возводят лыжероллерную трассу через лес

Протяженность новой трассы составит 3,4 км. Она проходит по естественному рельефу. В пресс-службе министерства строительства рассказали, что уже сделаны основные работы. Готово основание трассы из щебеночно-песчаной смеси, установлены водопропускные трубы и уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

По всей длине лыжероллерной трассы сделают освещение, ограждения на спусках и поворотах для безопасности спортсменов и трибуны для зрителей на 100 мест.

