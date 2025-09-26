Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Началось строительство лыжероллерной трассы в Перми

На лыжной базе «Прикамье» на улице Агрономическая началось строительство лыжероллерной трассы. Подрядчик уже занялся подготовкой земляного полотна.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Протяженность трассы составит 3,4 км, она будет проходить через лес по существующему рельефу с участками подъемов и спусков. Появятся трибуны на 100 мест, электронное табло и видеонаблюдение на территории. По всей длине трассы сделают освещение и ограждение при спусках на поворотах для безопасности спортсменов.

Ранее планировалось, что работы по созданию трассы закончатся осенью 2025 года. В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что с 2026 года тренироваться на новой лыжероллерной трассе будут круглый год дети, взрослые и спортивные команды по лыжным гонкам.

