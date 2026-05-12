Появился проект часовни, которую воссоздадут в обновленном Архиерейском квартале

Также на территории квартала будут увековечены имена всех известных погребенных на Архиерейском кладбище. Они будут написаны на плитах у основания часовни. По словам руководителя издательского отдела Пермской епархии Ольги Троицкой, парковая зона с мавританской беседкой и местами отдыха будет расположена на месте бывшего Яблоневого сада, где никогда не было захоронений Архиерейского кладбища. Парковки для машин также не попадают в его историческую зону.

Вместе с тем сотрудники Камской археологической экспедиции продолжают работы. Недавно была обнаружена северная граница кладбища.

Напомним, благоустройство Архиерейского квартала включает три проекта: здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада.