Появился проект часовни, которую воссоздадут в обновленном Архиерейском квартале

В обновленном Архиерейском квартале в Перми собираются воссоздать историческую часовню. Она будет стоять на месте прошлой, которая была здесь еще до революции.
Также на территории квартала будут увековечены имена всех известных погребенных на Архиерейском кладбище. Они будут написаны на плитах у основания часовни. По словам руководителя издательского отдела Пермской епархии Ольги Троицкой, парковая зона с мавританской беседкой и местами отдыха будет расположена на месте бывшего Яблоневого сада, где никогда не было захоронений Архиерейского кладбища. Парковки для машин также не попадают в его историческую зону.
Вместе с тем сотрудники Камской археологической экспедиции продолжают работы. Недавно была обнаружена северная граница кладбища.
Напомним, благоустройство Архиерейского квартала включает три проекта: здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада.
Комментарии (0)