На месте старого зоопарка археологи обнаружили северную границу кладбища

Археологи обнаружили фундамент забора старого кладбища, а также смогли оценить сохранность погребений и глубину балластных напластований. Это поможет им понять, как строить дальнейшую работу.

С территории Архиерейского квартала вывезли строительный мусор, оставшийся от демонтажа старых построек. Фундамент исторических зданий, а также бассейн для водоплавающих птиц, не разрушены. Как отметил Михаил Перескоков, активная работа только начинается: когда в Перми установится погода, пройдут подготовительные работы, после этого археологи будут заниматься непосредственно объектом.

Напомним, на месте Архиерейского квартала ведут работы по подготовке к благоустройству. На этом месте планируют обустроить сквер, зоны тихого отдыха, «аромасад» и яблоневый сад, а также ротонду и часовню.

