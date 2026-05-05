На месте старого зоопарка археологи обнаружили северную границу кладбища

На месте старого зоопарка на улице Монастырской продолжаются археологические работы. По словам руководителя НИЦ «Камская археологическая экспедиция», была найдена северная граница кладбища.

Археологи обнаружили фундамент забора старого кладбища, а также смогли оценить сохранность погребений и глубину балластных напластований. Это поможет им понять, как строить дальнейшую работу.

С территории Архиерейского квартала вывезли строительный мусор, оставшийся от демонтажа старых построек. Фундамент исторических зданий, а также бассейн для водоплавающих птиц, не разрушены. Как отметил Михаил Перескоков, активная работа только начинается: когда в Перми установится погода, пройдут подготовительные работы, после этого археологи будут заниматься непосредственно объектом.

Напомним, на месте Архиерейского квартала ведут работы по подготовке к благоустройству. На этом месте планируют обустроить сквер, зоны тихого отдыха, «аромасад» и яблоневый сад, а также ротонду и часовню.

