В минтранспорта показали, как монтируют опоры второго моста через Егошиху

Между первой и второй опорами смонтировано пролетное строение из десяти балок. С наступлением тепла и после того, как рабочие возведут все опоры и смонтируют балки, стартует обустройство слоев мостового полотна: выравнивающий слой бетона, гидроизоляция, защитный слой и асфальтовое покрытие. Эти работы будут вести по пролетам.

На будущем мосту через Егошиху установят системы видеонаблюдения и транспортной безопасности, а для пешеходов устроят тротуар. В финале сооружение покрасят, смонтируют на нем пешеходное и барьерное ограждения, нанесут разметку и поставят знаки.

Завершить работы планируют в 2027 году. Мост расширится с четырех до шести полос. Проект также предполагает реконструкцию первой очереди моста через Егошиху, но она начнется после того, как будет запущено движение по второй.