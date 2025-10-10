Началось расширение Средней дамбы: уже забетонирована первая свая

Планируется построить девять опор, смонтировать балки пролетного строения, обустроить мостовое полотно, тротуары и освещения. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что после завершения работ Средняя дамба расширится с четырех до шести полос.

Строительство второй очереди должно существенно разгрузить первую часть моста, построенного в 2004 году. Каждый день по нему проезжает порядка 40 тыс. машин. Первую очередь Средней дамбы также ждет обновление: усилят опоры, чтобы адаптировать ее к постоянно растущим транспортным нагрузкам, а также заменят мостовое полотно и барьерное ограждение. Все работы собираются закончить в 2027 году.