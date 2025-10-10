Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Началось расширение Средней дамбы: уже забетонирована первая свая

Началось строительство второй очереди моста через Егошиху — Средней дамбы в Перми. Сейчас рабочие возводят опоры, уже забетонирована первая свая глубиной 33 метра.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Планируется построить девять опор, смонтировать балки пролетного строения, обустроить мостовое полотно, тротуары и освещения. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что после завершения работ Средняя дамба расширится с четырех до шести полос.

Строительство второй очереди должно существенно разгрузить первую часть моста, построенного в 2004 году. Каждый день по нему проезжает порядка 40 тыс. машин. Первую очередь Средней дамбы также ждет обновление: усилят опоры, чтобы адаптировать ее к постоянно растущим транспортным нагрузкам, а также заменят мостовое полотно и барьерное ограждение. Все работы собираются закончить в 2027 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: