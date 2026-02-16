Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Крытую ледовую аренду «Красная Машина» собираются открыть 19 февраля

В Перми готовятся открыть крытую ледовую арену «Красная Машина» в микрорайоне Ива. Ее строительство было завершено в конце декабря 2025 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Как рассказали в министерстве спорта Пермского края, 19 февраля в день открытия «Красной Машины» пройдут мастер-классы для юных хоккейных команд от главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга.

Напомним, крытую ледовую арену начали строить в 2023 году. В двухэтажном здании две ледовые площадки, трибуны для зрителей, рассчитанные на 250 человек, тренажерные и спортивные залы, а также раздевалки и помещения для тренеров. В ней находится первое в Пермском крае поле для кёрлинга.

