Строительство ледового комплекса «Красная машина» завершено: показываем, как он выглядит внутри

Площадь «Красной машины» около 9 тыс. м2, в нем два поля с трибунами: большое — размерами 60х26 — сможет принимать соревнования разных уровней, на малом будут тренироваться детские хоккейные команды. В новом спортивном ледовом комплексе появилась первая в Пермском крае профессиональная площадка для керлинга. Кроме ледовых полей в спорткомплексе есть спортзал со специальными тренажерами, на которых хоккеисты отрабатывают скорость катания и постановку конька, а также с велотренажерами и эллипсоидами.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, теперь в «Красной машине» нужно будет продумать оформление помещений, доукомплектовать тренажерный зал оборудованием и мебелью.

