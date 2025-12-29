Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Строительство ледового комплекса «Красная машина» завершено: показываем, как он выглядит внутри

В микрорайоне Ива завершено строительство ледового комплекса «Красная машина». Спортивная арена получила заключение Госстройнадзора о соответствии необходимым требованиям.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Площадь «Красной машины» около 9 тыс. м2, в нем два поля с трибунами: большое — размерами 60х26 — сможет принимать соревнования разных уровней, на малом будут тренироваться детские хоккейные команды. В новом спортивном ледовом комплексе появилась первая в Пермском крае профессиональная площадка для керлинга. Кроме ледовых полей в спорткомплексе есть спортзал со специальными тренажерами, на которых хоккеисты отрабатывают скорость катания и постановку конька, а также с велотренажерами и эллипсоидами.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, теперь в «Красной машине» нужно будет продумать оформление помещений, доукомплектовать тренажерный зал оборудованием и мебелью.

Информационный обзор редакции.

