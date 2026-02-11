В Красных Казармах планируют построить спортивный комплекс

Проект планировки и межевания территории должен быть готов в течение двух лет. По данным издания «Нового компаньон», такое поручение дали краевые власти одной из пермских компаний, которая занимается разработкой градостроительной документации. Ориентировочная площадь спортивного комплекса составит около 1,5 тыс. м2.

Ранее мы рассказывали, что рядом с дворцом спорта «Молот» построят спортивный комплекс «Территория спорта».

