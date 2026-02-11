Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В Красных Казармах планируют построить спортивный комплекс

В Перми рядом с жилым комплексом «Арсенал» собираются построить многофункциональный спортивный комплекс. Он может появиться ближе к экопарку долины реки Егошиха, на улице Красные Казармы.

Shutterstock

Проект планировки и межевания территории должен быть готов в течение двух лет. По данным издания «Нового компаньон», такое поручение дали краевые власти одной из пермских компаний, которая занимается разработкой градостроительной документации. Ориентировочная площадь спортивного комплекса составит около 1,5 тыс. м2.

Ранее мы рассказывали, что рядом с дворцом спорта «Молот» построят спортивный комплекс «Территория спорта»

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: