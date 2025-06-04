Новый спортивный комплекс рядом с «Молотом» должны построить через три года

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что новый спорткомплекс должен включать хоккейную коробку, бассейн, зал для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике. Также в нем обустроят комнату для игры в шахматы, кафе, медицинский и административные блоки. В проект спортивного комплекса включат открытые плоскостные спортивные сооружения с беговыми дорожками, футбольным полем, зонами для прыжков в длину, а еще отрытые теннисные корты и центр уличного баскетбола.

Начать проектирование «Территории спорта» нужно с конца июля 2025 года, а к строительным работать приступить через год. Новый спортивный комплекс рядом с «Молотом» должны сдать к концу октября 2028 года.