Срок проектирования третьего этапа транспортно-пересадочного узла «Пермь II» перенесли

Сроки проектирования нового транспортно-пересадочного узла «Пермь II» перенесли. Работы разбиты на три этапа, первые два уже готовы, а завершение третьего было запланировано на конец 2026 года.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Как сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, срок завершения разработки проектной документации по третьему этапу — 2027 год. Стоимость строительства нового транспортного хаба в Перми в РЖД собираются определить только после того, как завершится проектирование трех этапов и все они получат заключение госэкспертизы.

Напомним, транспортно-пересадочный узел «Пермь II» должен включать строительство Южного (новый вокзальный комплекс) и Северного вокзалов (реконструкция существующего здания Перми-2), а также возведение пешеходного тоннеля, который соединит их.

