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Урбанистика

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Представлен архитектурно-градостроительный облик вокзала Пермь-2

Компания РЖД представила на градостроительном совете концепцию реконструкции вокзала Пермь-2. Проект предполагает создание на этом месте современного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Пресс-служба министерства имущества Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Все работы поделили на три этапа, к ним относятся: строительство Южного (новый вокзальный комплекс) и Северного вокзалов (реконструкция существующего здания Перми-2), а также возведение пешеходного тоннеля, который соединит их.

Как рассказали в пресс-службе министерства имущества Пермского края, эксперты Градсовета поддержали проект, его доработают с учетом предложений специалистов.

Вместе с тем зампред правительства Пермского края Андрей Алякринский на днях Пермского края в Совете федераций рассказал, что проектно-изыскательные работы должны быть готовы в 2025 году. Сам проект обновленной Перми-2 намерены реализовать до 2028 года. На реконструкцию железнодорожного вокзала потребуется 15,2 млрд рублей.

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