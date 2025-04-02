Представлен архитектурно-градостроительный облик вокзала Пермь-2

Все работы поделили на три этапа, к ним относятся: строительство Южного (новый вокзальный комплекс) и Северного вокзалов (реконструкция существующего здания Перми-2), а также возведение пешеходного тоннеля, который соединит их.

Как рассказали в пресс-службе министерства имущества Пермского края, эксперты Градсовета поддержали проект, его доработают с учетом предложений специалистов.

Вместе с тем зампред правительства Пермского края Андрей Алякринский на днях Пермского края в Совете федераций рассказал, что проектно-изыскательные работы должны быть готовы в 2025 году. Сам проект обновленной Перми-2 намерены реализовать до 2028 года. На реконструкцию железнодорожного вокзала потребуется 15,2 млрд рублей.