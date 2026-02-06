Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Проект строительства нового крематория прошел госэкспертизу

В Перми одобрен проект строительства быстровозводимого крематория на Северном кладбище. Главная государственная экспертиза выдала ему положительное заключение.

Freepik

По данным «Нового компаньона», экспертиза проверяла проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Напомним, проект предполагает возведение крематория на 10 тыс. кремаций в год и зала прощания, реализовывать его собирались в несколько этапов.

Ранее планировалось, что первый — сам крематорий — запустят весной 2026 года. В январе 2025 года для него объявили закупку двух печей.

