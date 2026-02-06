Проект строительства нового крематория прошел госэкспертизу

По данным «Нового компаньона», экспертиза проверяла проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Напомним, проект предполагает возведение крематория на 10 тыс. кремаций в год и зала прощания, реализовывать его собирались в несколько этапов.

Ранее планировалось, что первый — сам крематорий — запустят весной 2026 года. В январе 2025 года для него объявили закупку двух печей.