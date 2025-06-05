Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

СМИ: первую очередь крематория собираются открыть весной 2026 года

Крематорий в Перми собираются запустить в апреле 2026 года. Его планируют строить на Северном кладбище в два этапа, сообщает издание «Текст» со ссылкой на департамент дорог и благоустройства.

ЯндексART

Первая очередь крематория включает в себя строительство одноэтажного здания, в котором расположатся административное помещение и траурный зал, а также установку двух печей. Планируется, что первый этап должен быть готов в апреле 2026 года. Напомним, в январе для еще не построенного крематория объявили закупку двух печей.

На втором этапе строительства крематория намерены ввести в эксплуатацию еще две печи. Полностью крематорий в Перми должен быть готов до конца 2029 года. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: