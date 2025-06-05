СМИ: первую очередь крематория собираются открыть весной 2026 года

Первая очередь крематория включает в себя строительство одноэтажного здания, в котором расположатся административное помещение и траурный зал, а также установку двух печей. Планируется, что первый этап должен быть готов в апреле 2026 года. Напомним, в январе для еще не построенного крематория объявили закупку двух печей.

На втором этапе строительства крематория намерены ввести в эксплуатацию еще две печи. Полностью крематорий в Перми должен быть готов до конца 2029 года.