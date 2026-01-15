Началось строительство каркаса Инженерной школы

По словам подрядчика, все работы по строительству Инженерной школы в Перми идут по графику. Сейчас рабочие устраивают фундамент, монтируют каркас и межэтажные перекрытия. Завершить строительство собираются в начале 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что в новой школе будет 42 класса по разным специальностям, среди них: лабораторные кабинеты по физике, биологии и химии, мастерская по обработке тканей, столярная и слесарская мастерские, медиацентр, радиоузел, кабинет робототехники, 3D-лаборатория. В корпусе разместят два спортзала с тренерскими, раздевалками и душевыми, большой актовый зал с помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов, библиотеку и столовую.