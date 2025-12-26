Новый корпус Инженерной школы начали строить в Перми: в нем будут столярные мастерские, радиоузел, 3D-лаборатория

В Перми построят второй корпус Инженерной школы. Проектирование здания на улице Академика Веденеева завершено, документация прошла государственную экспертизу, получено разрешение на строительство.
Подготовительный этап уже пройден, сейчас рабочие начали устройство свайного поля. В новой школе будут 42 класса. Среди них: мобильный лингафонный кабинет для иностранных языков, лаборатории по физике, биологии и химии, кабинеты информационных технологий, ИЗО, робототехники, музыки, ОБЖ. В новом здании будут мастерские по обработке тканей, для столярных и слесарных работ, кабинеты кулинарии и домоводства, медиацентр, радиоузел, 3D-лаборатория, библиотека, актовый зал, два спортзала и столовая.
Новая школа в Перми будет рассчитана на 1050 учеников. На нее территории создадут спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола и баскетбола, прыжковой ямой и тренажерами для воркаута. Строительство школы планируется завершить в начале 2027 года.
Комментарии (0)