Новый корпус Инженерной школы начали строить в Перми: в нем будут столярные мастерские, радиоузел, 3D-лаборатория

В Перми построят второй корпус Инженерной школы. Проектирование здания на улице Академика Веденеева завершено, документация прошла государственную экспертизу, получено разрешение на строительство.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Подготовительный этап уже пройден, сейчас рабочие начали устройство свайного поля. В новой школе будут 42 класса. Среди них: мобильный лингафонный кабинет для иностранных языков, лаборатории по физике, биологии и химии, кабинеты информационных технологий, ИЗО, робототехники, музыки, ОБЖ. В новом здании будут мастерские по обработке тканей, для столярных и слесарных работ, кабинеты кулинарии и домоводства, медиацентр, радиоузел, 3D-лаборатория, библиотека, актовый зал, два спортзала и столовая.

Новая школа в Перми будет рассчитана на 1050 учеников. На нее территории создадут спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола и баскетбола, прыжковой ямой и тренажерами для воркаута. Строительство школы планируется завершить в начале 2027 года.

