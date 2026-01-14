Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В строящемся онкоцентре в Камской долине началась внутренняя отделка

В будущем онкологическом центре, который строится в Камской долине, начались внутренние отделочные работы. Уже запущена котельная и подано тепло во все корпуса.

Кадр видео из телеграм-канала Дмитрия Махонина

Параллельно рабочие занимаются монтажом витражей, вентилируемого фасада и инженерных систем, а также благоустройством прилегающей территории. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, строительство краевого онкоцентра должно быть завершено конца 2026 года. Затем будет проходить процедура лицензирования, после которой начнется прием пациентов.

Будущий центр разместится на 70 тыс. м2, он включает центральный блок, блок ядерной медицины, палатный корпус, а также пансионат. Он будет оборудован новейшими аппаратами: среди них: шесть линейных ускорителей, система брахитерапии, несколько КТ и МРТ, маммограф. Краевой онкоцентр станет третьим в России, где пациенты смогут проходить полный цикл лечения в одном месте.  

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: