В строящемся онкоцентре в Камской долине началась внутренняя отделка

Параллельно рабочие занимаются монтажом витражей, вентилируемого фасада и инженерных систем, а также благоустройством прилегающей территории. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, строительство краевого онкоцентра должно быть завершено конца 2026 года. Затем будет проходить процедура лицензирования, после которой начнется прием пациентов.

Будущий центр разместится на 70 тыс. м2, он включает центральный блок, блок ядерной медицины, палатный корпус, а также пансионат. Он будет оборудован новейшими аппаратами: среди них: шесть линейных ускорителей, система брахитерапии, несколько КТ и МРТ, маммограф. Краевой онкоцентр станет третьим в России, где пациенты смогут проходить полный цикл лечения в одном месте.

