Ядерный блок в будущем краевом онкоцентре готов на 60 процентов

Полностью возведено здание пансионата, сейчас в нем идут работы по чистовой отделке. Центральный блок построен в полном объеме, в нем прокладывают внутренние инженерные сети и монтируют витражные конструкции. Палатный корпус готов на 89%, там устраивают внутренние системы. В ядерном блоке продолжают монтировать индивидуальный тепловой пункт — его готовность оценили на 60%.

Открыть краевой онкоцентр собираются в первом квартале 2027 года. Он станет одним из крупнейших медицинских комплексов в России. Он будет включать поликлинику на 450 посещений в смену, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Новый онкоцентр сможет принимать более 14 тыс. пациентов в год.