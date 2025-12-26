Межвузовский кампус «Будущее Пармы» готов на 10 процентов

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, с января 2025 года строители забили в грунт более 16,7 тыс. свай, использовали для армирования фундаментных плит более 3,5 тыс. тонн арматуры, в основания зданий залили более 20,5 тыс. кубометров бетона. На крупной стройке установлено 16 башенных кранов, а в пиковые моменты на объекте трудилось свыше 550 человек.

Общую готовность межвузовского кампуса «Будущего Пармы» оценили на 10,5%. Строительство намерены продолжать в том числе в праздничные и выходные дни. Следующий этап работ — устройство несущих и ограждающих конструкций зданий, газовой котельной и наружных инженерных сетей.

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» должны закончить в третьем квартале 2027 года. Он будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком. Там же появятся спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн.

Информационный обзор редакции.