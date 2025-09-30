На строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» направят больше рабочих

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что темпы строительно-монтажных работ «нулевого цикла» увеличили, теперь на объекте ввели семидневную рабочую неделю с продленным днем. Также планируется увеличить численность рабочих — в ноябре до 600 человек в смену, чтобы поддержать высокий темп строительных работ.

Напомним, строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» должны закончить в третьем квартале 2027 года. Он будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком. Там же появятся спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн.

Информационный обзор редакции.