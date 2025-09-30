Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» направят больше рабочих

В Пермском крае продолжается возведение межвузовского кампуса «Будущее Пармы». На всех девяти объектах комплекса завершили устройство свайных фундаментов. Работы по устройству бетонной подготовки продолжаются.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что темпы строительно-монтажных работ «нулевого цикла» увеличили, теперь на объекте ввели семидневную рабочую неделю с продленным днем. Также планируется увеличить численность рабочих — в ноябре до 600 человек в смену, чтобы поддержать высокий темп строительных работ.

Напомним, строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» должны закончить в третьем квартале 2027 года. Он будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком. Там же появятся спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн.

