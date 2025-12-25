Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известно, какую территорию в микрорайоне Балатово отдадут под реновацию

Минимущества Пермского края опубликовало приказ о комплексном развитии территории микрорайона Балатово. Аукцион на право реновации проведут в начале 2026 года, в планах заключить два договора с девелоперами.

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Контуры КРТ ограничены улицами Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского, Комбайнеров. В обязательства застройщика войдет создание нового современного жилья, ремонт улично-дорожной сети, строительство детского сада и здания для образовательного учреждения. Он также займется расселением ветхого жилья в районе улицы Мира.

Согласно документу, максимальный срок реализации КРТ составит десять лет с момента подписания договора.

