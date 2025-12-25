Известно, какую территорию в микрорайоне Балатово отдадут под реновацию

Контуры КРТ ограничены улицами Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского, Комбайнеров. В обязательства застройщика войдет создание нового современного жилья, ремонт улично-дорожной сети, строительство детского сада и здания для образовательного учреждения. Он также займется расселением ветхого жилья в районе улицы Мира.

Согласно документу, максимальный срок реализации КРТ составит десять лет с момента подписания договора.