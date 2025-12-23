За право реновации территории Разгуляя и Городских горок заплатили 410 миллионов рублей

Реновация коснется пяти несмежных участков. Девелопер должен будет создать улично-дорожную сеть, а также предоставить помещения для детской школы искусств и общественного центра — их места определят мастер-планом, который примут, основываясь на итоги общественных обсуждений. Проект должны реализовать в течение 15 лет со дня заключения договора.

В пресс-службе министерства имущества объяснили, что объекты культурного наследия, находящиеся в зоне реновации, должны будут сохранить и содержать в надлежащем виде, а в местах, где планируется строительство, проведут археологические изыскания. «Обязательным условием реализации проекта является разработка двух мастер-планов от разных архитектурных бюро с детально проработанной концепцией. Эксперты, включая министерство, архитекторов и Градсовет, будут всесторонне рассматривать проект. При необходимости в концепцию будут вноситься корректировки в ходе этих экспертных групп», — отметила заместитель председателя Правительства, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

