Урбанистика

За право реновации территории Разгуляя и Городских горок заплатили 410 миллионов рублей

В Перми прошли торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайонах Городские горки и Разгуляй. Начальная стоимость лота составила 52 млн рублей, а победителем стала компания «Брусника», предложившая 410 млн рублей. Эти деньги собираются направить на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий жизни жителей Пермского края.

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Реновация коснется пяти несмежных участков. Девелопер должен будет создать улично-дорожную сеть, а также предоставить помещения для детской школы искусств и общественного центра — их места определят мастер-планом, который примут, основываясь на итоги общественных обсуждений. Проект должны реализовать в течение 15 лет со дня заключения договора.

В пресс-службе министерства имущества объяснили, что объекты культурного наследия, находящиеся в зоне реновации, должны будут сохранить и содержать в надлежащем виде, а в местах, где планируется строительство, проведут археологические изыскания. «Обязательным условием реализации проекта является разработка двух мастер-планов от разных архитектурных бюро с детально проработанной концепцией. Эксперты, включая министерство, архитекторов и Градсовет, будут всесторонне рассматривать проект. При необходимости в концепцию будут вноситься корректировки в ходе этих экспертных групп», — отметила заместитель председателя Правительства, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Информационный обзор редакции.

