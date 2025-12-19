На функциональной арене на ДКЖ начали монтировать трибуны: показываем фото со стройплощадки

Всего на стройплощадке многофункциональной аренды в микрорайоне ДКЖ каждый день работают более 500 специалистов в две смены: строители, монтажники, инженеры. Но их число увеличится до 1,5 тыс. в пиковый период.

Параллельно строители продолжают возводить каркас здания: работы идут одновременно на 2, 3 и 4 этажах. Первый этаж почти готов, сейчас на объекте монтируют перегородки и готовят основу будущего купола — кольцевую опорную балку с пролетом в 96 метров.

Арена в микрорайоне ДКЖ будет вмещать больше 10,5 тыс. человек: она будет состоять из двух пространств под одной крышей — спортивного и тренировочного. Главный вход разместят со стороны улицы Строителей, всего в здании их будет 20.