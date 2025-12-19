Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На функциональной арене на ДКЖ начали монтировать трибуны: показываем фото со стройплощадки

На будущей многофункциональной арене в микрорайоне ДКЖ начали монтировать трибуны. По словам главы региона Дмитрия Махонина, детали отливали на Краснокамском заводе, а сборку делают прямо на площадке. Чтобы смонтировать одну конструкцию, нужны четыре человека и один час работы — вес каждой боковой балки достигает 23 тонн.

Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram

Всего на стройплощадке многофункциональной аренды в микрорайоне ДКЖ каждый день работают более 500 специалистов в две смены: строители, монтажники, инженеры. Но их число увеличится до 1,5 тыс. в пиковый период.

Параллельно строители продолжают возводить каркас здания: работы идут одновременно на 2, 3 и 4 этажах. Первый этаж почти готов, сейчас на объекте монтируют перегородки и готовят основу будущего купола — кольцевую опорную балку с пролетом в 96 метров.

Арена в микрорайоне ДКЖ будет вмещать больше 10,5 тыс. человек: она будет состоять из двух пространств под одной крышей — спортивного и тренировочного. Главный вход разместят со стороны улицы Строителей, всего в здании их будет 20.

