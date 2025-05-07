На стройплощадке спортивной арены на ДКЖ начали ставить башенные краны

Сейчас идут работы на свайном поле. Параллельно подрядчик занялся подбетонкой, гидроизоляцией и устройством ростверков на сваях — это формирует будущий фундамент здания, объяснили в Фонде развития Пермского края.

Спортивная арена в районе ДКЖ должна вмещать более 10 тыс. человек. Ее площадь составит около 71 тыс. м2. Фасад здания будет выполнен из декоративной оболочки, образующей каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки.

Информационный обзор редакции.