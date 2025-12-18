Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Работы по строительству ипподрома в поселке Ферма возобновились

Под Пермью возобновили работы по строительству ипподрома. Подрядчик начал готовить земельный участок в поселке Ферма: снимает грунт, формирует основу для троеборного поля и дорожек.

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Пермского края, благоустройство ипподрома собираются провести в 2026 году. Напомним, власти Пермского края собираются выделить на спортивный объект по 50 млн рублей в течение 2025 и 2026 годов.

По плану новый ипподром должен включать скаковую и беговую дорожки, а также дополнительные площадки для проведения спортивных мероприятий. Зрительские трибуны планируют выполнить из быстровозводимых конструкций. Часть сооружений будущего ипподрома тоже будет модульной.

