Работы по строительству ипподрома в поселке Ферма возобновились

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Пермского края, благоустройство ипподрома собираются провести в 2026 году. Напомним, власти Пермского края собираются выделить на спортивный объект по 50 млн рублей в течение 2025 и 2026 годов.

По плану новый ипподром должен включать скаковую и беговую дорожки, а также дополнительные площадки для проведения спортивных мероприятий. Зрительские трибуны планируют выполнить из быстровозводимых конструкций. Часть сооружений будущего ипподрома тоже будет модульной.