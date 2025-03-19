В 2025 году должны подготовить проектную документацию для нового ипподрома

Под Пермью, в поселке Ферма, планируют строить новый ипподром. Власти Пермского края собираются выделить на спортивный объект по 50 млн рублей в течение 2025 и 2026 годов.
Стоимость строительства нового ипподрома в Пермском крае оценивают в 645 млн рублей. В ближайшие три месяца должна быть готова проектная документация для будущего конного комплекса.
Ипподром должен включать скаковую и беговую дорожки, а также дополнительные площадки для проведения спортивных мероприятий. Зрительские трибуны планируют выполнить из быстровозводимых конструкций. Часть сооружений будущего ипподрома тоже будет модульной, рассказала министр спорта Татьяна Чеснокова на заседании краевого парламента.
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