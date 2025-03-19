В 2025 году должны подготовить проектную документацию для нового ипподрома

Стоимость строительства нового ипподрома в Пермском крае оценивают в 645 млн рублей. В ближайшие три месяца должна быть готова проектная документация для будущего конного комплекса.

Ипподром должен включать скаковую и беговую дорожки, а также дополнительные площадки для проведения спортивных мероприятий. Зрительские трибуны планируют выполнить из быстровозводимых конструкций. Часть сооружений будущего ипподрома тоже будет модульной, рассказала министр спорта Татьяна Чеснокова на заседании краевого парламента.