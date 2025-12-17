Стадион «Юность» собираются открыть для массовых катаний со 2 января

Напомним, работы начались в 2023 году, вместо старого здания возвели новое, четырехэтажное со вспомогательными и административными помещениями. Новые трибуны стадиона вмещают 1,5 тыс. человек, а на арене работает технология искусственного намораживания льда на треке для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом.

Каток на обновленном стадионе «Юность» готовятся открыть со 2 января. А первые официальные соревнование объект примет уже 20 декабря — здесь пройдут семейные спортивные игры. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что «Юность» станет домом для СШОР «Орленок», а также для команды по хоккею на траве и для баскетболистов, в одном из залов будут тренироваться студенты колледжа олимпийского резерва Пермского края им. С.А.Белова.

