Стадион «Юность» собираются открыть для массовых катаний со 2 января

В Перми после реконструкции официально открылся стадион «Юность». Теперь это полноценный спортивный комплекс с открытой ареной, теплыми раздевалками, медицинским блоком, спортивными залами. 

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Напомним, работы начались в 2023 году, вместо старого здания возвели новое, четырехэтажное со вспомогательными и административными помещениями. Новые трибуны стадиона вмещают 1,5 тыс. человек, а на арене работает технология искусственного намораживания льда на треке для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. 

Каток на обновленном стадионе «Юность» готовятся открыть со 2 января. А первые официальные соревнование объект примет уже 20 декабря — здесь пройдут семейные спортивные игры. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что «Юность» станет домом для СШОР «Орленок», а также для команды по хоккею на траве и для баскетболистов, в одном из залов будут тренироваться студенты колледжа олимпийского резерва Пермского края им. С.А.Белова.

Информационный обзор редакции.

