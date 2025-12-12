Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Поликлиника фтиздиспансера готова на 60 процентов

Новый корпус фтизиопульмонологического медицинского центра на шоссе Космонавтов готов на 60%. В пресс-службе министерства строительства рассказали, что фасады поликлиники уже обретают фактуру и цвет.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Параллельно ведутся работы внутри здания: идет отделка помещений, на всех этажах монтируют инженерные сети, на финише — монтаж вентиляционного оборудования. Территория частично благоустроена: подготовлены подъезды к зданию, пешеходные дорожки.

Напомним, поликлинику фтиздиспансера планируют достроить в 2026 году. Новый корпус будет рассчитан на 300 посещений в смену, в нем будут принимать взрослых и детей. Во взрослой части поликлиники разместят дневной стационар.

