Строители закончили возводить каркас поликлиники фтиздиспансера

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, сейчас рабочие закончили возводить трехэтажный каркас. Теперь они приступили к кладке наружных стен и перегородок. Закончить строительство планируют в 2026 году.

В новую поликлинику фтиздиспансера будут ходить и дети, и взрослые. Она рассчитана на 300 посещений в смену. В корпусе разместят кафедру фтизиопульмонологии медицинского университета.