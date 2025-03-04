Строители закончили возводить каркас поликлиники фтиздиспансера

Строительство новой поликлиники фтизиодиспансера на шоссе Космонавтов продолжается. Она дополнит существующий комплекс, где параллельно идет ремонт хирургического корпуса.
Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, сейчас рабочие закончили возводить трехэтажный каркас. Теперь они приступили к кладке наружных стен и перегородок. Закончить строительство планируют в 2026 году.
В новую поликлинику фтиздиспансера будут ходить и дети, и взрослые. Она рассчитана на 300 посещений в смену. В корпусе разместят кафедру фтизиопульмонологии медицинского университета.
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