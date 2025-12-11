Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Новый «Дом спорта» на «Трудовых резервах» назовут в честь боксера Василия Соломина

В Перми на рабочей группе по архитектурной деятельности представили концепцию «Дома спорта» на стадионе «Трудовые резервы». Он появится в рамках комплексного развития микрорайона Городские горки.

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
Спортивный объект намерены сместить ближе к улице Макаренко, а его площадь увеличат до 2,2 тыс. м2. Старое здание «Дома спорта», которое собираются снести, занимает около 1,4 тыс.м2. Внутри комплекса будут специализированные залы для занятий дзюдо и боксом, раздевалки, душевые и тренерские помещения, а также универсальный тренажерный зал и кафе.

В пресс-службе минимущества Пермского края рассказали, что новый «Дом спорта» получит имя боксера, первого советского чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Соломина. Рабочая группа рекомендовала принять концепцию и продолжить работу над детализацией проекта.

