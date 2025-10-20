Дом спорта на «Трудовых резервах» снесут и построят заново

Министерство физической культуры и спорта Пермского края подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с физкультурно-спортивным объединением «Юность России», которое является правопреемником спортивно-физкультурной организации «Трудовые резервы», и с ООО «Специализированный застройщик «Нова&Проформика». Документ включает строительство многофункционального спортивного комплекса в Перми на Патриса Лумумбы. «Трудовые резервы» построены в 1975 году, и за это время устарели морально и физически — по словам представителя застройщика, проводить ремонт нецелесообразно.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края, размер дома спорта намерены увеличить до 2200 м2. Стадион станет более универсальным, в частности, появится футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для игровых видов спорта, в том числе маломобильных граждан. Зимой намерены сохранить формат катка.

