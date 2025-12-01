На улице Пермская может появиться новый сквер

Сквер может появиться на улице Пермская, 60. Пока на этом месте находится стихийная автостоянка. Ранее это место занимал дом 1917 года постройки, но несколько лет назад он был снесен.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми благоустроили сквер за зданием Театра-Театра. Его собираются назвать «Покровский».