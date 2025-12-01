Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

На улице Пермская может появиться новый сквер

В Перми на пересечении улиц Сибирская и Пермская собираются обустроить новый сквер. Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на «Пермблагоустройство», сейчас этот вопрос находится в проработке.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Сквер может появиться на улице Пермская, 60. Пока на этом месте находится стихийная автостоянка. Ранее это место занимал дом 1917 года постройки, но несколько лет назад он был снесен.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми благоустроили сквер за зданием Театра-Театра. Его собираются назвать «Покровский».

