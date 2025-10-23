Стало известно, как назовут новый сквер на эспланаде: он находится за зданием Театра-Театра

Больше всего голосов набрало название «Сквер Покровский». Оно связано с прошлым улицы Ленина: до 1920 года главная дорога дореволюционной Перми звалась Покровской. Здесь появились первые каменные дома, а еще были сосредоточены церкви, банки, телефонная станция, гостиный двор и электротеатр.

Новое городское пространство открылось после благоустройства этой осенью. В нем заменили покрытие и освещение, а еще установили сцену, парклеты, навесы, украшенные гирляндами.