Готовность реконструкции путепровода на улице Монастырская оценили на 45 процентов

Реконструкция началась в ноябре 2026 года. Сейчас рабочие устраивают буронабивные сваи и ростверки, восстанавливают и усиливают каменную облицовку подпорных стен. Уже смонтированы 21 балка пролетного строения путепровода. На 80% демонтированы плиты пролетного строения, опоры старого путепровода и устроена ливневая канализация. Техническую готовность объекта оценили на 45%.

Напомним, работы включат разбор существующего путепровода, переустройство сетей водоснабжения, канализации, связи и электроснабжения, а также строительство нового. На уровне перекрытия появится смотровая площадка и парковка.