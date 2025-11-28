Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Готовность реконструкции путепровода на улице Монастырская оценили на 45 процентов

Реконструкцию путепровода на улице Монастырская собираются закончить во второй половине 2026 года. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили, что работы осложнены тем, что ведутся без остановки движения поездов.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Реконструкция началась в ноябре 2026 года. Сейчас рабочие устраивают буронабивные сваи и ростверки, восстанавливают и усиливают каменную облицовку подпорных стен. Уже смонтированы 21 балка пролетного строения путепровода. На 80% демонтированы плиты пролетного строения, опоры старого путепровода и устроена ливневая канализация. Техническую готовность объекта оценили на 45%.

Напомним, работы включат разбор существующего путепровода, переустройство сетей водоснабжения, канализации, связи и электроснабжения, а также строительство нового. На уровне перекрытия появится смотровая площадка и парковка. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: