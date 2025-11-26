Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ледовую арену в микрорайоне Ива должны открыть в 2026 году

Работы по строительству ледовой арены в микрорайоне Иве подходят к концу. Их должны закончить в 2025 году, но откроется крупный спортивный объект позже, рассказал в прямом эфире губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фонд развития Пермского края/Telegram

Глава региона отметил, что фактическая готовность ледовой арены высокая, но ее официальное открытие произойдет в начале 2026 года.

Напомним, спортивный объект площадью 9 тыс. м2 объединит ледовые поля, зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. В новой ледовой арене будет первое в Пермском крае поле для кёрлинга. Строительство ледовой арены началось в 2024 году.

