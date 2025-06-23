На заливку ледового поля крытой арены в микрорайоне Ива ушло около 200 кубометров бетона

В пресс-службе Фонда развития Пермского края, рассказали, что на заливку ледового поля ушло около 200 кубов бетона. У подрядчика на это ушел один день. Параллельно на стройплощадке продолжаются другие внутренние работы и благоустройство. Ледовую арену на Иве намерены сдать в 2025 году.

Напомним, спортивный объект площадью 9 тыс. м2 объединит ледовые поля, зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. В новой ледовой арене будет первое в Пермском крае поле для кёрлинга.