В 2026 году собираются начать работы по расширению шоссе Космонавтов в районе ТРЦ «Планета»

Сейчас идет подготовительная работа, в частности, изымаются земельные участки и демонтируют старые жилые здания. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира «ВКонтакте» рассказал, что этот проект капиталоемкий, и его будут реализовывать поэтапно. Планируется, что строительные работы по расширению дороги в районе ТРЦ «Планета» начнут в 2026 году.

Напомним, проект предполагает строительство транспортной развязки на шоссе Космонавтов в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской и реконструкцию моста через реку Мулянку.