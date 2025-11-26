Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В 2026 году собираются начать работы по расширению шоссе Космонавтов в районе ТРЦ «Планета»

Шоссе Космонавтов на участке от улицы Промышленная до кольца на пересечении со Свиязева в районе ТРЦ «Планета» собираются расширить до шести полос. Это должно решить проблему с заторами.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Сейчас идет подготовительная работа, в частности, изымаются земельные участки и демонтируют старые жилые здания. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира «ВКонтакте» рассказал, что этот проект капиталоемкий, и его будут реализовывать поэтапно. Планируется, что строительные работы по расширению дороги в районе ТРЦ «Планета» начнут в 2026 году.

Напомним, проект предполагает строительство транспортной развязки на шоссе Космонавтов в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской и реконструкцию моста через реку Мулянку.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: