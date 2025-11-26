В 2026 году собираются начать работы по расширению шоссе Космонавтов в районе ТРЦ «Планета»

Шоссе Космонавтов на участке от улицы Промышленная до кольца на пересечении со Свиязева в районе ТРЦ «Планета» собираются расширить до шести полос. Это должно решить проблему с заторами.
Сейчас идет подготовительная работа, в частности, изымаются земельные участки и демонтируют старые жилые здания. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира «ВКонтакте» рассказал, что этот проект капиталоемкий, и его будут реализовывать поэтапно. Планируется, что строительные работы по расширению дороги в районе ТРЦ «Планета» начнут в 2026 году.
Напомним, проект предполагает строительство транспортной развязки на шоссе Космонавтов в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской и реконструкцию моста через реку Мулянку.
Комментарии (0)