На снос строений на шоссе Космонавтов выделят 19 миллионов рублей

В Перми началась подготовка к реконструкции шоссе Космонавтов. На госзакупках ищу компанию, которая для этого снесет строения от улицы Свиязева до моста через реку Мулянка.

В техническом задании указано, что проект предполагает также строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с Промышленной и Оверятской. На работы из бюджета готовы выделить 19,2 млн рублей. Снести строения должны до февраля 2025 года.

Реконструкция шоссе Космонавтов предполагает увеличение полосности до шести, двухуровневую развязку и ремонт моста через Мулянку.