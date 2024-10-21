18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

На снос строений на шоссе Космонавтов выделят 19 миллионов рублей

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

В Перми началась подготовка к реконструкции шоссе Космонавтов. На госзакупках ищу компанию, которая для этого снесет строения от улицы Свиязева до моста через реку Мулянка.

В техническом задании указано, что проект предполагает также строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с Промышленной и Оверятской. На работы из бюджета готовы выделить 19,2 млн рублей. Снести строения должны до февраля 2025 года.

Реконструкция шоссе Космонавтов предполагает увеличение полосности до шести, двухуровневую развязку и ремонт моста через Мулянку.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: